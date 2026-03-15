Sci alpino lo slalom dei Mondiali junior va a Giuliano Fux David Castlunger chiude la top10

Si sono conclusi i Campionati Mondiali Junior 2026 a Narvik, in Norvegia. Nella prova di slalom, la vittoria è andata a Giuliano Fux, mentre David Castlunger si è classificato tra i primi dieci. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse nazioni. Le gare si sono svolte su piste di neve naturale e artificiale, attirando attenzione sul futuro dello sci alpino giovanile.

Si sono ufficialmente conclusi i Campionati Mondiali Junior 2026 che si sono disputati a Narvik in Norvegia. Oggi, infatti, sulla pista scandinava era in programma lo slalom maschile che ha visto il successo dello svizzero Giuliano Fux, abile a recuperare ben sei posizioni nella seconda manche. L’elvetico ha impressionato rifilando ben 33 centesimi di distacco al britannico Freddy Carrick-Smith mentre suo fratello Luca, primo a metà gara, è uscito di scena, regalando il successo a Fux. Completa il podio lo statunitense Maximilien Hoder a 45. Quarta posizione per un altro statunitense, Jevin Palmquist a 59 centesimi, quindi sesta per il suo connazionale Stanley Buzek a 66. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, lo slalom dei Mondiali junior va a Giuliano Fux. David Castlunger chiude la top10 Articoli correlati Sci alpino Milano Cortina 2026: lo slalom femminile chiude i Giochi, Shiffrin punta all'oroSi avvicina la chiusura del programma di sci alpino a Milano Cortina 2026, con lo slalom femminile pronto a chiudere la rassegna olimpica e a offrire... Leggi anche: Lo sci alpino chiude i battenti a Milano Cortina 2026. Slalom femminile ultima gara, sarà oro Shiffrin? Altri aggiornamenti su Sci alpino lo slalom dei Mondiali... Discussioni sull' argomento Rasmus Bakkevig corona il sogno mondiale in casa: dopo l'argento 2025, il gigante jr è suo. Franzelin 12°; WJC Narvik: oro gigante a Rasmus Bakkevig, Franzelin 12/o. Sci alpino, lo slalom dei Mondiali junior va a Giuliano Fux. David Castlunger chiude la top10Si sono ufficialmente conclusi i Campionati Mondiali Junior 2026 che si sono disputati a Narvik in Norvegia. Oggi, infatti, sulla pista scandinava era in ... oasport.it Sci Alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Schladming: orari e programmaLa Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna subito protagonista dopo l'ultimo weekend, sulla pista Planai di Schladming con in programma lo slalom gigante di martedì 27 gennaio, che precede lo ... fanpage.it