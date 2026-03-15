Sci alpinismo | tre valtellinesi di bronzo ai Mondiali long distance

Durante i Mondiali long distance di sci alpinismo, tre atleti valtellinesi hanno conquistato medaglie di bronzo. La competizione si è svolta nell’ambito della Pierra Menta, gara a tappe sulle Alpi francesi, e segue le recenti affermazioni agli Europei, confermando la presenza italiana di rilievo in questa disciplina. La manifestazione ha visto protagonisti gli atleti italiani in un evento organizzato dalla International Ski Mountaineering Federation.

Si è conclusa la Pierra Menta, gara a tappe sulle Alpi francesi, valida per l'assegnazione dei titoli iridati di specialità Nella gara maschile altro dominio francese con il successo della Pierra Menta e del titolo iridato per William Bon Mardion e Xavier Gachet e secondo posto per gli altri due transalpini Samuel Equy e Anselme Danevin. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Coppa delle Alpi St. Moritz edition: torna la gara invernale di 1000 miglia . 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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