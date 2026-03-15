Scendono dall’auto e tentano di rapire una bimba | terrore in Italia in un istante

Due persone scendono da un’auto e cercano di rapire una bambina in una strada qualsiasi. È successo in Italia in un momento di routine, mentre una famiglia stava tornando a casa. La scena si è svolta in pochi secondi, generando immediatamente il panico tra i presenti. La vicenda ha portato alla chiamata delle forze dell’ordine e all’intervento delle autorità.

Una strada qualunque, l’ora in cui si rientra a casa e la sensazione improvvisa di essere osservati. Bastano pochi secondi perché la quotidianità si trasformi in terrore, e perché in famiglia inizi quella telefonata che nessun genitore vorrebbe mai ricevere. In zona, da giorni, serpeggia già una paura sorda. >> L’annuncio devastante dopo due mesi di ricerche. La famiglia si era rivolta a Chi l’ha visto? È quanto sarebbe accaduto nella periferia nord di Napoli, dove una ragazzina di 13 anni avrebbe vissuto un episodio che ora è al centro degli accertamenti. La segnalazione parla di persone scese da un’auto, di un avvicinamento improvviso e di un gesto che, a detta dei familiari, ha fatto scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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