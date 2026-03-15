Le scarièlle sono un tipico dolce pasquale preparato con farina, zucchero e uova. Questo tarallo tradizionale viene realizzato seguendo una ricetta che prevede la lavorazione degli ingredienti per ottenere una forma caratteristica. Le scarièlle vengono poi cotte al forno fino a ottenere una doratura uniforme, pronte per essere condivise durante le festività.

Le scarièlle sono confezionate con farina, zucchero e uova. L’impasto viene tirato a ciambella, cotta al forno nella solita ramöre larga imburrata. In Terra di Bari e nel Salento le chiamano scarcelle o anche scarcedde. Le ciambelle, larghe anche 20 cm, vengono spalmate di giulebbe (impasto cremoso di chiare d’uovo montate a neve e abbondantissimo zucchero) e cosparsi di confettini colorati. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Tutto quello che riguarda Scarièlle

Parliamo Manfredoniano: ScarièlleLe scarièlle sono confezionate con farina, zucchero e uova. L’impasto viene tirato a ciambella, cotta al forno nella solita ramöre larga imburrata. In Terra di Bari e nel Salento le chiamano scarcelle ... ilsipontino.net

Parliamo Manfredoniano: ScarièlleLe scarièlle sono confezionate con farina, zucchero e uova. L’impasto viene tirato a ciambella, cotta al forno nella solita ramöre larga imburrata. In Terra di Bari e nel Salento le chiamano scarcelle ... ilsipontino.net