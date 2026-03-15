Un episodio di bullismo si è verificato in un supermercato di Roma, dove il cantante Valerio Scanu è stato deriso e scambiato per un altro artista da un responsabile del negozio. L’uomo ha rivolto insulti e commenti offensivi, creando disagio al cantante, che ha risposto in modo deciso, chiarendo di essere lui stesso e chiedendo rispetto.

Un episodio di bullismo verificatosi all’interno di un grande supermercato di Roma ha coinvolto il cantante Valerio Scanu, scambiato per Marco Carta da un responsabile del punto vendita. L’artista ha annunciato la presentazione di un esposto contro il dipendente che lo ha deriso riferendosi al caso delle magliette rubate alla Rinascente, per cui il collega era stato assolto. L’accaduto si è svolto mentre Scanu imbustava gli acquisti insieme a un’amica, momento in cui il responsabile ha iniziato a fare battute infelici sul furto dei capi di abbigliamento. La reazione dell’artista non è stata passiva: ha messo il dipendente davanti alla sua ignoranza, precisando l’equivoco e difendendo la reputazione del collega ingiustamente accusato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scanu deriso al supermercato: ecco la sua dura risposta

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Argomenti discussi: Valeri Scanu scambiato per Marco Carta e deriso al supermercato: Bullizzato dal responsabile, farò un esposto; Cantante deriso al supermercato dopo lo scambio con Marco Carta: la reazione di Valerio Scanu.