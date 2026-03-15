Luciano Savioli è deceduto, lasciando un vuoto nel mondo delle acque minerali italiane e nella comunità di Riccione. È stato riconosciuto come una figura di rilievo nel settore, contribuendo a far crescere la reputazione della città in questo ambito. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi conosceva il suo operato e il suo ruolo nel settore.

La scomparsa di Luciano Savioli segna la fine di un’epoca per Riccione e per l’economia delle acque minerali italiane. L’imprenditore, noto come il re delle acque minerali, ha lasciato il mondo a 85 anni, portando con sé un marchio storico come Sacramora che ha definito la storia industriale della città. Lascia nel vuoto una figura che ha unito successo economico e radicamento territoriale, diventando un punto di riferimento crede nei valori della destra tradizionale. La sua eredità non è solo quella di un prodotto commerciale, ma di un modello di vita basato su coerenza, orgoglio locale e schiettezza caratteriale. Un imprenditore radicato nella terra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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