Nel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, il vice della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso di non partecipare al congresso di Magistratura Democratica, lasciando vuota la sedia rossa. La sua assenza si verifica in un momento in cui si discute di questioni legate alla magistratura e ai rapporti istituzionali. Mantovano aveva espresso un veto in relazione all'evento, che ora si svolge senza la sua presenza.

Nel pomeriggio di questa domenica 15 marzo 2026, il vice della Conferenza Episcopale Italiana ha ritirato la sua presenza al congresso di Magistratura Democratica. La decisione di monsignor Francesco Savino arriva in anticipo rispetto alla data delle urne per il referendum sulla riforma Nordio. Il prelato ha scelto di non salire sul podio dell’evento, lasciando vuota la sedia rossa che gli era stata riservata tra i sostenitori del No. Il forfait è stato comunicato tramite una lettera letta dal palco, dove si sottolinea come la partecipazione avrebbe potuto essere fraintesa come un’indicazione di voto esplicito. Nonostante l’intenzione dichiarata fosse quella di offrire solo criteri di responsabilità civica, le polemiche scatenate dalle interpretazioni polarizzate hanno spinto il vescovo di Cassano allo Ionio a fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savino diserta: la sedia rossa vuota e il veto di Mantovano

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