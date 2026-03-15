Sassuolo-Bologna Italiano | Peccato per gli infortuni mi è piaciuto il primo tempo

Il Bologna ha affrontato il Sassuolo in una partita che ha visto il tecnico Italiano esprimersi positivamente sul primo tempo, pur commentando con rammarico gli infortuni occorsi ai suoi giocatori. La squadra emiliana ha mostrato continuità nelle prestazioni, mentre il match si è concluso con un risultato che ha soddisfatto l’allenatore. La partita si è svolta il 15 marzo 2026, con entrambe le squadre impegnate nel tentativo di ottenere un risultato favorevole.

Bologna, 15 marzo 2026 – Un Bologna in continuità che soddisfa Vincenzo Italiano. La vittoria contro il Sassuolo fa sorridere il tecnico rossoblù che fa i complimenti ai suoi per il successo in trasferta, ottenuto contro una squadra in forma e al momento diretta concorrente per la rincorsa alle posizioni più nobili della classifica: “Mi è piaciuto il primo tempo, secondo me sulla scia della prestazione di giovedì. Siamo andati presto in vantaggio e abbiamo creato i presupposti per raddoppiare più volte. Nella ripresa il Sassuolo ha cambiato sistema di gioco ed è cresciuto, ma difendendoci bene conquistiamo tre punti importanti. Mi dispiace per gli infortuni di Lollo (De Silvestri, ndr), Moro e Skorupski”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo-Bologna, Italiano: "Peccato per gli infortuni, mi è piaciuto il primo tempo" Articoli correlati Italiano post Sassuolo Bologna: «Contento per Dallinga, Orsolini poteva darci una mano migliore! Sugli infortuni vi dico questo»Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Infortunati Bologna, triplo stop nel match... Diretta Gol Serie A LIVE, Bologna Sassuolo 0-0, finisce così il primo tempoDiretta Gol Serie A, sfide valide per la 17esima giornata di campionato: sintesi, tabelline, risultate, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e... Sassuolo-Bologna Primavera | Highlights Contenuti utili per approfondire Sassuolo Bologna Italiano Peccato per... Temi più discussi: Sassuolo, Grosso: Peccato per il punto perso. Playoff Italia? Servono timore e spensieratezza; Italiano presenta l'andata degli Ottavi di Europa League: Roma? Un peccato questo sorteggio, li temo in toto!; Grosso, non solo Bologna: lo vuole anche la Fiorentina di Paratici; Italiano, finalmente il sorriso. Ho rivisto la mia vera squadra. Meritavamo qualcosa in più noi. Andiamo a casa loro a giocarcela. Il Bologna vince il derby col Sassuolo e blinda l'ottavo posto. Ma Italiano perde i pezziIl derby emiliano tra Sassuolo e Bologna si chiude con la vittoria dei rossoblù per 1-0 al Mapei Stadium. A decidere la partita è il gol segnato dopo appena cinque ... tuttonapoli.net L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il SassuoloL’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Sassuolo Intervenuto nel corso del postpartita di Sassuolo Bologna, il tecnico dei ... calcionews24.com Ètv. . Le pagelle di Jack Bonora a “Solo calcio” su Sassuolo-Bologna 0-1. facebook Sassuolo-Bologna risultato 0-1, decide il gol di Dallinga x.com