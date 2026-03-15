Sassuolo-Bologna in streaming gratis? Dove vedere il Derby dell’Emilia oggi

La partita tra Sassuolo e Bologna si può seguire in streaming gratuito, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l'incontro senza costi aggiuntivi. La 29ª giornata di Serie A propone questa sfida, che si svolge oggi e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario. L'incontro si gioca in Emilia-Romagna e coinvolge due squadre della stessa regione.

La domenica della 29ª giornata di Serie A entra nel vivo con una sfida che profuma di tradizione regionale. Oggi, domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00, il Sassuolo ospita il Bologna al Mapei Stadium. Entrambe le squadre arrivano da un turno amaro — sconfitte rispettivamente da Lazio e Verona — e hanno una voglia matta di riscatto. Da tifosi della Roma, guardiamo questo derby emiliano con un occhio alla classifica: i rossoblù sono reduci dal pareggio europeo contro i giallorossi in Europa League e potrebbero risentire delle fatiche di coppa. Un’occasione d’oro per il Sassuolo di Fabio Grosso per scalare posizioni. Sassuolo-Bologna: si può vedere in streaming gratis?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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