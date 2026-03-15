Nel match tra Sassuolo e Bologna, le due squadre cercano punti importanti per avvicinarsi all’obiettivo europeo. Entrambe sono lontane dal sesto posto in classifica, ma una vittoria potrebbe cambiare gli equilibri e riaccendere le speranze. La partita si gioca in un momento di grande attenzione, con i tifosi pronti a tifare per il risultato che potrebbe influenzare la corsa alle posizioni di vertice.

In bilico tra il sogno di una qualificazione europea e la consapevolezza di meritare qualcosa in più di una posizione anonima di metà classifica. Sassuolo e Bologna, oltre alla vicinanza geografica, hanno anche una situazione pressoché analoga. Entrambe le squadre hanno totalizzato 9 punti nelle ultime cinque giornate ed entrambe hanno perso nell'ultimo turno di campionato. La squadra di Vincenzo Italiano precede di un solo punto i neroverdi, rispettivamente 39 e 38. Scopriamo pronostico e quote di Sassuolo-Bologna, in programma domenica alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sassuolo-Bologna, derby emiliano sognando l'Europa: il pronostico

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