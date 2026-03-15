Un intervento di manutenzione su un muretto all’ingresso della frazione Sasso a Bordighera ha provocato dissenso tra i residenti. La ricostruzione in cemento e mattoni sostituisce il vecchio muro di pietra, suscitando proteste per la sua incompatibilità con l’aspetto storico del borgo seicentesco. La modifica è stata eseguita senza consultare la comunità locale.

Un intervento di manutenzione su un muretto all’ingresso della frazione Sasso a Bordighera ha scatenato il malcontento tra i residenti, che denunciano una ricostruzione in cemento e mattoni che stona con il contesto storico del borgo seicentesco. Gli abitanti chiedono alla nuova giunta comunale di intervenire per correggere questa bruttura che danneggerebbe l’estetica locale e il turismo. La questione riguarda specificamente un tratto di muro situato vicino alla piazza della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove l’Ufficio Tecnico del Comune avrebbe sostituito la pietra originale con materiali moderni poco armoniosi. La protesta, firmata da... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sasso in fiamme: il muro di cemento che uccide il borgo

Articoli correlati

Uccide la fidanzata e la taglia in due: i resti nascosti sotto il cemento in giardino. Arriva condannaNel giardino di una casa a Normanton, in Regno Unito, sono stati trovati sotto il cemento i resti di Izabela Zablocka, scomparsa nel 2010.

Visita e degustazione enogastronomica nel vigneto del piccolo borgo di Monte SassoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Domenica...

Aggiornamenti e notizie su Sasso in fiamme il muro di cemento che...

Discussioni sull' argomento Alpinisti morti sul Gran Sasso, la procura: Nemmeno l’elicottero militare poteva salvare Luca e Cristian; Le foto dell'auto incendiata; Alpinisti morti sul Gran Sasso, chiesta l'archiviazione: Meteo proibitivo, inutile inviare l’elicottero; Mezza maratona di marcia, Alexandrina Mihai d'argento ai campionati italiani.

Bus in fiamme, così l'autista eroe ha salvato i ragazzi di AmiciFERMO - Ecco il video delle telecamere di sorveglianza situate all’interno del traforo del Gran Sasso che ha ripreso l’incendio del pullman dellaSam autolinee di Montegranaro che sabato scorso si è ... ilmattino.it

Due sfide salvezza, due pari con le avversarie Sasso Marconi e Chieti #RepubblicaSanMarino #Coriano #Sport x.com

Qualche mio sasso tartaruga dipinta su commissione, sì sono ritratti anche loro Li ho dipinti con stili diversi, quale ti piace di più facebook