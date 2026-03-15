A Sassari, un uomo di 47 anni è stato condannato a due anni e quattro mesi di carcere per aver maltrattato la madre ottantaduenne e i due fratelli di 54 e 49 anni. Le violenze sono state commesse all’interno della stessa famiglia e sono state portate all’attenzione delle autorità. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha coinvolto le parti coinvolte.

Un uomo di 47 anni residente a Sassari è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per una serie di violenze commesse contro la madre ottantaduenne e i due fratelli di 54 e 49 anni. La sentenza, emessa nel contesto giudiziario locale, stabilisce inoltre il pagamento di provvisionali immediatamente esecutive per risarcire le vittime dei maltrattamenti avvenuti tra il 2021 e il 2023. La vicenda non si esaurisce nella condanna penale, ma rivela un quadro sociale complesso dove l’abitazione familiare diventa teatro di intimidazioni sistematiche che hanno reso insostenibile la convivenza. Le misure cautelari avevano già allontanato l’imputato dalla casa comune, ma solo ora la giustizia ha definito la responsabilità civile e penale definitiva per lesioni e abusi ripetuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari: 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti a madre

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