Sapone extra per i senzatetto di Torino | si è mossa una famiglia di Firenze prima ancora del Comune

Una famiglia di Firenze ha avviato la distribuzione di sapone extra per i senzatetto a Torino, prima ancora che il Comune si attivasse ufficialmente. La iniziativa non coinvolge istituzioni pubbliche, ma si svolge in modo autonomo, portando sollievo a chi vive nelle strade. Le azioni di questa famiglia sono state rese note attraverso i canali locali, senza dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità.

Un varco. Viviamo giorni ruvidi. Le parole si fanno corte, le opinioni lunghe. L’aria pubblica è piena di guerra, rancore, accuse reciproche. Si discute molto, si ascolta poco. Ognuno difende la propria trincea. Anche la pietà, a volte, sembra un lusso. In questo paesaggio duro succedono però cose minime che non fanno rumore. Non cambiano il mondo. Non rovesciano governi. Ma aprono un varco. Tutto è cominciato con una storia semplice. Un uomo senza casa. Un buono per la doccia. Un bagno pubblico. L’acqua sì, il sapone no. Non è un paradosso filosofico. È solo amministrazione. Il buono copre l’acqua, il resto è a parte. Sapone, shampoo, asciugamano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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