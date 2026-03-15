Il governo si trova diviso tra sanzioni e accise, mentre la premier cerca di mediare. Matteo Salvini segue la linea di Donald Trump, mentre Antonio Tajani si allinea a Bruxelles. Il Consiglio dei ministri si appresta a discutere le questioni aperte, con il tempo che stringe e le decisioni ancora da prendere.

La speculazione sui carburanti e le sanzioni alla Russia fanno accapigliare ancora i due vicepremier. Matteo Salvini, leader della Lega, adotta una linea filotrumpiana. Il numero uno di Forza Italia più filoeuropeista. Secondo Salvini anche l’Italia dovrebbe «allentare le sanzioni»: «Gli Stati Uniti stanno straguadagnando, la Russia pure, la Cina il petrolio lo sta avendo ugualmente dall’Iran» e «chi ne sta pagando le conseguenze siamo noi». Il ministro dei Trasporti convoca per mercoledì prossimo le principali compagnie petrolifere in prefettura a Milano, «perché non sopporto gli speculatori. Non è giustificabile l’aumento di 50 centesimi al litro del diesel, perché chi fa benzina oggi va a comprare del petrolio che è stato venduto mesi fa: è inaccettabile. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sanzioni e accise, governo diviso. Meloni media ma il tempo stringe

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