Sanremo Top le pagelle del 14 marzo | Conti si sbottona 6 Sal Da Vinci conquista le vip 9 e Serena Brancale non decolla 6

Nella seconda serata di Sanremo Top, trasmessa su Rai1 il 14 marzo, sono stati assegnati i voti ai protagonisti. Conti ha ottenuto un 6, Sal Da Vinci un 9, mentre Serena Brancale si è fermata a un 6. La puntata ha visto protagonisti vari artisti e conduttori, con giudizi e valutazioni ufficiali durante lo spettacolo.

Anche nella serata di sabato 14 marzo è andata in onda su Rai1 la seconda puntata dello speciale dedicato al Festival 2026, ovvero Sanremo Top. Al timone della trasmissione come sempre Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di quest’anno, che ha portato nuovamente in tv i protagonisti della kermesse canora, affiancato dalla simpatia travolgente di Nino Frassica. Presenti anche i protagonisti del “prima” e “dopo” Festival, ovvero Gianluca Gazzoli, conduttore di Sanremo Giovani, Carolina Rey, Manola Moshley e Ema Stokholma conduttrici del PrimaFestival e, naturalmente, Nicola Savino anima del DopoFestival, Con loro ovviamente anche gli artisti in gara all’Ariston, dal contesissimo Sal Da Vinci a Serena Brancale passando per J-Ax e Sayf. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo Top, le pagelle del 14 marzo: Conti si sbottona (6), Sal Da Vinci conquista le vip (9) e Serena Brancale non decolla (6) Articoli correlati Sanremo 2026, le pagelle dopo l'ascolto all'Ariston: il TotoFestival lancia Sal Da Vinci e Serena BrancaleSarà che nella terra dei cachi, come canta J-Ax, «serve una brutta canzone che fa/ pappapparappa’». Leggi anche: Le pagelle delle prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanremo Top le pagelle del 14 marzo... Temi più discussi: Sanremo Top, pagelle: tutti i vip vogliono Sal Da Vinci (8), Serena Brancale se ne frega (7); Sanremo Top, le pagelle del 7 marzo: Conti convince ma non brilla (6), Elettra Lamborghini risolleva la serata (9); Sanremo Top: come suonano le canzoni dopo una settimana? Le nostre nuove pagelle; Sanremo Top, le pagelle: sì ad Arisa bacia-tutti ed Elettra picco glicemico, flop Sal Da Vinci paravento e Fulminacci malessere. Sanremo Top, le pagelle: Sal Da Vinci fa il pieno di matrimoni (8), Serena Brancale non decolla ma se ne frega (7), il Festival infinito stufa (5)Top e flop e promossi e bocciati con le pagelle della seconda e ultima puntata del programma coda del Festival di Sanremo 2026 ... libero.it Sanremo Top, le pagelle: Sal Da Vinci come Mattarella, Sayf cocco di Conti e il fuso orario del futuro re StefanoLa festa finale di Sanremo 2026 è andata in scena dagli Studi Frizzi con l’ultima puntata di Sanremo Top. Una sorta ... msn.com Ho una lacrima che sta scendendo dal mio occhio”. Patty Pravo, ospite a Sanremo Top, è stata protagonista di un siparietto che ha fatto sorridere tutti in studio. Appena salita sul palco, ha detto a Carlo Conti di avere gli occhi lucidi. Subito le viene passato un f facebook Sanremo Top, scaletta: chi canta nella festa d'addio di Carlo Conti al Festival (ordine e orario) x.com