Sanremo | De Martino e le sue ex il nuovo format Rai

Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore del prossimo Festival di Sanremo, prendendo il posto di Carlo Conti durante la diretta televisiva. La decisione è stata annunciata recentemente e ha generato molte discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La scelta del nome si inserisce in un cambiamento all’interno del palinsesto Rai dedicato a uno degli eventi musicali più seguiti in Italia.

La conduzione del prossimo Festival di Sanremo passerà a Stefano De Martino, che ha raccolto il testimone da Carlo Conti in diretta televisiva. La scelta segna un cambiamento significativo per l’evento musicale più importante d’Italia, con una nuova dinamica produttiva che promette di ridisegnare il palinsesto della Rai. Le voci più accreditate indicano che il conduttore porterà nel programma anche due figure femminili: Belen Rodriguez ed Emma Marrone, entrambe legate al suo passato sentimentale. Una squadra basata su legami personali e professionali. La composizione dello staff appare dettata da una logica di fiducia personale piuttosto che da una selezione puramente tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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