Il bilancio sanitario della Lombardia mostra una riduzione di 1,6 miliardi di euro, portando a un blocco delle assunzioni nel settore. La regione si trova a gestire risorse finanziarie più basse rispetto al passato, influenzando la pianificazione e l’organizzazione dei servizi sanitari. La decisione di fermare le assunzioni è stata comunicata ufficialmente, senza indicare ulteriori dettagli sulle cause di questa riduzione.

Il bilancio sanitario della Regione Lombardia si trova di fronte a una potenziale carenza finanziaria pari a 1,6 miliardi di euro. Il blocco delle assunzioni per medici e infermieri conferma la gravità della situazione economica e sociale. I dati emersi nel consiglio regionale indicano che le rassicurazioni fornite dall’assessore Guido Bertolaso non reggono alla prova dei fatti concreti. La mancanza di risorse rischia di colpire direttamente i cittadini attraverso l’allungamento delle liste d’attesa ospedaliera. La crisi finanziaria e il silenzio sui numeri. L’analisi del prossimo bilancio regionale rivela un divario finanziario imponente che minaccia la stabilità del sistema sanitario lombardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Lombardia: 1,6 miliardi in meno, blocco assunzioni

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