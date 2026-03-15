Sanità Fiazza Lega | Cittadini in attesa la Regione spende milioni per migranti irregolari

L’assessore regionale ha recentemente definito i servizi per i migranti come un importante investimento, sottolineando il loro valore organizzativo. Tuttavia, si evidenzia come la Regione abbia speso milioni di euro per questa voce di bilancio senza menzionare l’impatto sui cittadini, che devono affrontare lunghe attese nei servizi sanitari. La discussione si concentra sui costi sostenuti e sulle risorse destinate ai migranti irregolari.

“Le dichiarazioni dell'assessore Massimo Fabi, che nei giorni scorsi dipingeva i servizi per i migranti come un grande investimento e un successo organizzativo, omettono un dettaglio fondamentale: il conto salatissimo che viene presentato ai cittadini dell'Emilia-Romagna. Prima di parlare di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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