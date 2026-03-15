Sanità ecco gli aumenti | in busta paga arrivano da 322 a 530 euro in più

In Umbria, i professionisti del settore sanitario vedranno un aumento tra i 322 e i 530 euro nelle proprie buste paga, a seguito del rinnovo del contratto 2022-2024. Questa modifica riguarda direttamente i lavoratori regionali e si riflette sulle condizioni di lavoro. L’annuncio è stato reso noto oggi in merito agli effetti del nuovo accordo contrattuale.