Sanità ecco gli aumenti | in busta paga arrivano da 322 a 530 euro in più
In Umbria, i professionisti del settore sanitario vedranno un aumento tra i 322 e i 530 euro nelle proprie buste paga, a seguito del rinnovo del contratto 2022-2024. Questa modifica riguarda direttamente i lavoratori regionali e si riflette sulle condizioni di lavoro. L’annuncio è stato reso noto oggi in merito agli effetti del nuovo accordo contrattuale.
Perugia, 15 marzo 2026 – Arrivano anche in Umbria gli effetti del rinnovo del contratto dell’area sanità 2022-2024, con ricadute dirette sulle buste paga e sulle condizioni di lavoro dei professionisti regionali. Tra i mesi di marzo e aprile, i medici e i dirigenti sanitari umbri vedranno l’adeguamento dei propri stipendi alle nuove tabelle contrattuali. Nonostante gli incrementi retributivi lordi oscillino tra i 322 e i 530 euro mensili, con arretrati medi stimati intorno ai 7.000 euro (fino a punte di 14.000 euro per le posizioni apicali), la Cisl Medici Umbria ritiene tali cifre “marginali rispetto al reale valore del lavoro svolto, specialmente se rapportate al costo della vita e alla responsabilità professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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