Sangiustese Chiedo concretezza contro l’Osimana

La squadra di Sangiustese si prepara alla partita contro l’Osimana e il suo allenatore chiede più concretezza, sottolineando l'importanza di affrontare ogni gara come una sfida a sé. In un momento in cui i risultati non sono soddisfacenti, il tecnico insiste sulla necessità di resettare le situazioni negative e di concentrarsi sui minuti che mancano alla fine del campionato.

"Non è un grande momento sul piano dei risultati, ma certe situazioni vanno subito resettate perché ogni gara è a sé stante e siamo al rush finale in cui ogni minuto è fondamentale". È quanto dice Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, sul match interno con l’Osimana. "Affrontiamo un avversario – aggiunge – reduce da una vittoria. Chiedo una maggiore prontezza sulle seconde palle dove all’andata siamo mancati. Noi produciamo sempre diverse azioni e adesso mi auguro in una maggiore concretezza e determinazione sotto rete". Sono in palio punti per centrare i playoff da cui i rossoblù sono usciti da poco. "Ci servono punti – spiega Sansovini – per centrare i playoff ma anche in chiave salvezza perché non l’abbiamo ancora matematicamente raggiunta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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