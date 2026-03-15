Sancataldese | 0-1 l’ex Haberkon sigilla la disfatta

La Sancataldese ha perso 0-1 in casa contro il Sambiase nello stadio Valentino Mazzola. La rete decisiva è stata segnata dall’ex giocatore Haberkon. Durante l’incontro, la squadra locale ha cercato di reagire senza successo, mentre gli avversari hanno difeso bene il risultato fino alla fine. La partita si è conclusa con una vittoria esterna per il Sambiase.

La Sancataldese ha subito una sconfitta casalinga per 0-1 contro il Sambiase allo stadio Valentino Mazzola. L’incontro, disputato domenica 15 marzo 2026, è stato deciso da un gol dell’ex Haberkon nel secondo tempo. I padroni di casa hanno mostrato lacune difensive e errori nella fase realizzativa, nonostante abbiano avuto occasioni per segnare. La squadra di Orazio Pidatella si trova ora a quota 24 in classifica, appesa alla zona play out. Analisi tattica e l’impatto del gol decisivo. L’esito negativo deriva da una superiorità tecnica degli ospiti che hanno saputo sfruttare al meglio le proprie opportunità. Il momento critico è arrivato al ventesimo minuto della ripresa con la rete dell’ex Haberkon, frutto di uno svarione difensivo dei verdeamaranto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sancataldese: 0-1, l’ex Haberkon sigilla la disfatta Articoli correlati La Sancataldese rimonta due volte il Paternò, ultimo in classificaLa Sancataldese ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Paternò, attualmente ultimo nel girone del campionato di Serie D, per 3-2. Mojtaba Khamenei: la nomina che sigilla il regime iranianoLa televisione di Stato iraniana ha comunicato ufficialmente l’ascesa di Mojtaba Khamenei a nuova Guida suprema.