Sancat e Union dominano | 72-65 e 72-64 ridisegnano

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, Sancat e Union hanno ottenuto vittorie decisive nelle rispettive partite contro avversarie diverse. Sancat ha battuto la squadra avversaria con un punteggio di 72-65, mentre Union ha prevalso con un risultato di 72-64. Questi risultati hanno influito sulla classifica del campionato toscano di basket.

Nel palcoscenico del basket toscano di questa domenica 15 marzo 2026, due scontri hanno ridisegnato le gerarchie della lega. Il Sancat ha sconfitto i Dragons Prato per 72-65 a San Marcellino, mentre l’Union ha battuto il Cus Firenze con un punteggio identico di 72-64 alle Toscanini. Queste due partite non sono semplici risultati sportivi, ma riflettono la complessità delle dinamiche territoriali dove la tradizione sportiva si intreccia con le sfide economiche e sociali del territorio. La partita tra Sancat e Dragons ha mostrato come la precisione nei dettagli possa decidere l’esito di una gara equilibrata. Mentre i pratesi hanno cercato il ribaltamento nel terzo quarto, la differenza è stata segnata dalla gestione dei tiri liberi: 20 su 22 per i fiorentini contro soli 10 su 20 per gli ospiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sancat e Union dominano: 72-65 e 72-64 ridisegnano Articoli correlati Union Basket sola in testa: ormai è consuetudine. Ancora una volta un’ottima prova, Sancat koL’Union Basket alla Toscanini batte nettamente Sancat Firenze (81-56) e resta ancora da sola al comando della classifica di serie C, allungando a due... Livret A: 72,8 miliardi per il nucleare franceseLa decisione storica presa oggi a Penly segna una svolta radicale per il futuro energetico francese. Una selezione di notizie su Sancat e Union dominano 72 65 e 72 64... Basket. Union, c’è Cus Firenze. Dragons: prova SancatDerby alle spalle, occhi al futuro: oggi alle 18, le due formazioni pratesi che occupano i primi due posti ... msn.com Union Basket sola in testa: ormai è consuetudine. Ancora una volta un’ottima prova, Sancat koL’Union Basket alla Toscanini batte nettamente Sancat Firenze (81-56) e resta ancora da sola al comando della classifica di serie C, allungando a due punti il vantaggio sui ‘cugini’ Dragons, ... lanazione.it