Oggi, domenica 15 marzo 2026, la Chiesa celebra la IV Domenica di Quaresima, conosciuta anche come Laetare, e contemporaneamente si ricorda la memoria di San Zaccaria, papa, iscritta nel Martirologio Romano. La giornata combina la celebrazione domenicale con il ricordo di questa figura religiosa, anche se l’attenzione principale è rivolta alla liturgia domenicale.

Oggi, domenica 15 marzo 2026, la Chiesa celebra la IV Domenica di Quaresima (Laetare); la memoria di San Zaccaria, papa è quindi assorbita dalla celebrazione domenicale, pur restando iscritta nel Martirologio Romano. Zaccaria guidò la Chiesa dal 741 al 752. Di origine greca e uomo di vasta cultura, fu l’ultimo dei papi provenienti dall’Oriente. In un tempo segnato dalle pressioni dei Longobardi e dal ridimensionamento del potere bizantino in Italia, scelse la via della mediazione. Con il re Liutprando ottenne la restituzione di città al ducato romano – Amelia, Orte, Bomarzo e Blera (Bieda) – inaugurando una fase di relativa pace; più tardi intervenne presso Ratchis, spingendolo a togliere l’assedio a Perugia e ad abbandonare la corona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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San Zaccaria, papa: storia e culto | Santo del giorno 15 marzo (IV Domenica di Quaresima)Ultimo papa di origine greca (741-752), mediatore coi Longobardi e guida sapiente della Chiesa. Memoria il 15 marzo. ilgiorno.it

1948 vista della chiesa di S Zaccaria, e altana con panni stesi - foto Walter Sanders facebook