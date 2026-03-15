San Giorgio crolla | 1-3 contro Ostiano They salva il gioco

Nel match di Serie B1 femminile, la Pallavolo San Giorgio ha affrontato Ostiano e concluso la partita con una sconfitta per 1-3 nei set. Durante l'incontro, un salvataggio decisivo è stato effettuato da They, che ha evitato un ulteriore punto per la squadra avversaria. La partita si è svolta sul campo di San Giorgio, con entrambe le formazioni impegnate in una sfida intensa.

Nel palcoscenico della Serie B1 di pallavolo femminile, la Pallavolo San Giorgio ha affrontato una prova dura contro il Fantini Folcieri Ostiano, uscendo sconfitta per 1-3 nei set. La formazione giallobiancoblù ha dovuto gestire una situazione critica dovuta agli infortuni delle alzatrici Bresciani e Caviati, costringendo la capitano They a ricoprire un ruolo di regista inedito. Nonostante la sconfitta, la squadra ha dimostrato resilienza, annullando tre palle match nel quarto set prima di cedere ai vantaggi nel primo parziale e nel finale del quarto. La partita si è giocata domenica 15 marzo 2026, con un pubblico che ha sostenuto la squadra ospite con calore umano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giorgio crolla: 1-3 contro Ostiano, They salva il gioco Articoli correlati San Giorgio vs Ostiano: la sfida decisiva per la Serie B1La palestra comunale di San Giorgio Piacentino, situata in viale , si prepara ad accogliere uno scontro decisivo per il destino sportivo della... Gabbiano crolla a terra colpito dal pallone: il calciatore ferma il gioco, gli fa un massaggio cardiaco in campo e lo salvaDurante le gare di MotoGp a Philipp Island, storico circuito alla periferia di Melbourne affacciato sull’Oceano, capita spesso di vedere dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Giorgio Argomenti discussi: Crolla un ponte a Comeglians. L'Alta Val Degano resta isolata; San Giorgio in Bosco: le parole di mister Nicola Saviolo dopo lo 0-1 con il Bolzano Vicentino.