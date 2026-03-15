san gimignano alza la voce la protesta delle mamme mensa scolastica nel mirino

A San Gimignano le mamme hanno deciso di manifestare il loro disappunto attraverso una protesta silenziosa riguardo ai pasti serviti nella mensa scolastica. Le accuse principali riguardano il fatto che i pasti sono freddi e poco cotti, creando disagio tra le famiglie e i bambini. La protesta si svolge senza slogan o cori, semplicemente con la presenza delle mamme davanti alla scuola.

Silenziosa protesta delle mamme per i pasti freddi e poco cotti serviti alla mensa dei bambini delle scuole elementari. Una pausa pranzo raccontata dalla voce dei bambini e delle bambine delle scuole elementari che tornano a casa e si lamentano. "Sono quasi sempre pasti freddi e poco cotti". Come è risaputo dai bambini quando si alza la voce è quella della verità. Specialmente quando l’argomento è dentro il piatto con i golosi sognati cannelloni o gli spaghetti al pomodoro e via via dicendo. Insomma si alza così la garbata e silenziosa protesta dai piatti della mensa dei bambini delle scuole elementari. Lo raccontano anche a La Nazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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