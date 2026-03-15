San Faustino disordini nella notte | Sassate contro la mia macchina e insulti

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo a San Faustino si sono verificati disordini, con una donna che ha riferito di aver subito insulti e di essere stata colpita con dei sassi mentre cercava un parcheggio. L'episodio è avvenuto intorno alle 22,30 e ha coinvolto la vettura della donna, che ha riportato danni e un clima di tensione nel quartiere.

Un giovane ha aggredito una donna alla guida vicino a un negozio di alimentari, per poi prendersela con altre due ragazze in via Cairoli Ancora un episodio di ordinaria follia a San Faustino. Erano circa le 22,30 di ieri, 14 marzo, quando una donna al volante della propria vettura stava cercando posteggio. Transitando per due volte nella zona si è trovata improvvisamente sotto il tiro di sassi da parte di un uomo. A raccontare la disavventura è la stessa automobilista attraverso i social: "Un ragazzo che si trovava davanti al negozio di alimentari, ha pensato bene di lanciare delle sassate alla mia auto entrambe le volte, fortunatamente non ha colpito il parabrezza". 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Croci rovesciate e 666, nella notte vandali in azione a San Faustino: colpita anche la chiesa | FOTOArmati con spray nero hanno deturpato macchine, abitazioni, oltre al portone principale della parrocchia del quartiere. Un carrello di rifiuti in Comune, la sfida di un cittadino contro il degrado a San FaustinoLa storia di un cittadino che si scontra con la macchina burocratica di una città che sembra aver smarrito il senso del decoro: Viterbo.