Zack Nelson ha eseguito uno stress test sul nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, mettendolo sotto diverse prove di resistenza. Il video mostra le diverse fasi del test, con dettagli sui danni o le prestazioni del dispositivo durante le simulazioni di utilizzo intenso. Il risultato fornisce un quadro chiaro di come si comporta lo smartphone in condizioni estreme.

Il debutto del nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra ha subito catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia, tra entusiasmo e scetticismo. Come da tradizione, il telefono è finito sul banco di prova di Zack Nelson di JerryRigEverything, dove resistenza e design vengono messi a dura prova. Tra punte metalliche, fiamme e test di pressione, il dispositivo non ha deluso, rivelando anche interessanti novità sul fronte della privacy. Il nuovo S26 Ultra ha mostrato robustezza notevole: il vetro Gorilla Armor 2 resiste ai graffi fino al livello 6 della scala di Mohs e, sorprendentemente, le imperfezioni superficiali sono meno visibili grazie alla particolare struttura molecolare del pannello. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Galaxy S26 Ultra: lo stress test di Zack Nelson rivela tutto

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