Durante la puntata de La Ruota della Fortuna trasmessa il 14 marzo su Canale 5, Samira Lui ha indossato un mini abito che ha attirato l’attenzione. Nel corso della trasmissione, Scotti ha fatto una battuta rivolta a lei, suscitando commenti sui social e sui giornali. La discussione si è concentrata sull’outfit scelto dalla presentatrice e sulla reazione del conduttore.

Nel palinsesto di Canale 5, la puntata de La Ruota della Fortuna trasmessa il 14 marzo ha generato un dibattito mediatico incentrato sull’abbigliamento di Samira Lui. Il conduttore Gerry Scotti ha reagito con ironia all’outfit scelto dalla showgirl, definendolo troppo corto e suggerendo che non serviva tenerlo mentre scendeva le scale. Parallelamente alla questione estetica, lo spettacolo ha una gara serrata tra il campione Matteo e gli sfidanti Silvia e Francesco, conclusasi con la vittoria del giovane Francesco grazie al meccanismo speciale del Bonus del Maialino. L’evento si è svolto in uno studio televisivo dove l’atmosfera era carica di emozione e divertimento, caratterizzata dalla musica dal vivo dei Fortuna Five. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samira Lui in mini abito: Scotti la prende in giro

Articoli correlati

La Ruota della Fortuna, il mini abito floreale di Samira fa discutere: Gerry Scotti la riprendeLa puntata del 14 marzo de La Ruota della Fortuna regala sorrisi e risate come sempre, ma anche una gara combattuta fra il campione Matteo e i suoi...

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Samira Lui osa ma Gerry Scotti l’ammonisce: “Quell’abito è pericoloso”

GERRY SCOTTI E SAMIRA LUI PIANGONO A LA RUOTA DELLA FORTUNA

Contenuti utili per approfondire Samira Lui in mini abito Scotti la...

Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, il mini abito floreale di Samira fa discutere: Gerry Scotti la riprende; La Ruota della Fortuna, Samira Lui è troppo sexy e Gerry Scotti sbotta: È corta. E anche il campione si distrae; Samira Lui cambia stile: cosa ha indossato per la vacanza sulla neve; Samira Lui e il compagno Luigi Punzo, una romantica serata mano nella mano. Guarda le foto.

La Ruota della Fortuna, il mini abito floreale di Samira fa discutere: Gerry Scotti la riprendegu0010>g? {?????Lr?u0019t?Y$9?$g??,J???I??Yu00139??3br?@?u001e??A??Y?8s?3?qu00069???9??Y?8??3?8??3 (:k?3u0018???,?? ???u001a?,Bgu0010: {???9?Y|??s??3??5u0019O7>?\\u?u001b (s3?B?u001a???K? [??R??jS???- ... dilei.it

La Ruota della Fortuna, Gerry ammonisce Samira per l'outfit sexyImpossibile restare in silenzio per Gerry Scotti nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 14 marzo 2026, non gradisce l'outfit sexy di Samira Lui ... libero.it

Samira è corta! La gonna è corta! Inutile che te la tieni mentre scendi! ” Non poteva passare inosservato il commento di Gerry Scotti durante la puntata del 14 marzo de La Ruota della Fortuna, rivolto a Samira Lui, che ha fatto il suo ingresso con un vestito flore facebook