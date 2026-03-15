Salvini | Trump ha fatto bene su petrolio Russia Italia e Ue siano pragmatiche

Il leader di un partito italiano ha commentato la scelta dell’amministrazione statunitense di ridurre le sanzioni sul petrolio russo, affermando che Trump ha agito correttamente. La dichiarazione arriva in un momento in cui la questione energetica e le politiche internazionali sono al centro del dibattito politico, mentre le decisioni degli Stati Uniti continuano a suscitare discussioni tra politici e analisti.

ROMA - La decisione degli Usa di allentare le sanzioni alla Russia sul petrolio continua ad alimentare il confronto politico. "C’è la principale potenza dell'alleanza libera occidentale e la guida della Nato, ovverosia gli Stati Uniti, che hanno allentato le sanzioni nei confronti del petrolio che arriva dalla Russia, hanno fatto una scelta pragmatica e io ritengo che l'Italia e l'Europa debbano prendere in considerazione la stessa scelta pragmatica". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a margine di uno dei gazebo che il Carroccio ha organizzato per le piazze italiane a Ponte Milvio. "Non si tratta di essere pro Putin o anti Putin. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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