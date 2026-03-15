Salto con gli sci | Tomofumi Naito clamoroso vincitore a Oslo si ferma tutto dopo una serie Cecon nei 30

A Oslo si è conclusa la gara di salto con gli sci del fine settimana di Coppa del Mondo 2025-2026. Tomofumi Naito ha vinto clamorosamente, interrompendo la sua serie di salti. Nel frattempo, Cecon si è classificato nei primi trenta. La competizione ha riservato un risultato inaspettato, segnando la conclusione della giornata di gare.

Esito perlomeno incredibile della gara dal trampolino normale che chiude il fine settimana di Oslo in Coppa del Mondo di salto con gli sci 2025-2026. Tutto, infatti, si ferma dopo la prima serie a causa delle condizioni del vento e, più in generale, di tutto praticamente ingestibili. E la vittoria, totalmente a sorpresa, in questo modo va al giapponese Tomofumi Naito, 33 anni, mai un podio prima d’ora. Per lui jolly assoluto, con il 41, da 131.5 metri e 128.7 punti che nega il ritorno al successo allo sloveno Anze Lanisek per un unico decimo di punto (va anche detto che a Lanisek mancavano quattro metri e mezzo rispetto alla misura di Naito). Terza posizione, e anche in questo caso siamo a livello di primo podio, per il finlandese Antti Aalto: con i suoi 127. 🔗 Leggi su Oasport.it

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