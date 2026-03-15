Salto con gli sci doppietta giapponese in gara-2 a Oslo Vince Yuki Ito discreta Sieff

Nella gara-2 di salto con gli sci a Oslo Holmenkollen, Yuki Ito si è aggiudicata la vittoria, mentre la giapponese Sieff ha concluso in terza posizione. Ito ha conquistato il primo posto dopo un piazzamento deludente in gara-1, mentre Sieff è riuscita a salire sul podio. La competizione si è svolta sulla pista del trampolino grande, terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 femminile.

Yuki Ito riscatta il deludente 11° posto di ieri e centra il bersaglio grosso in gara-2 sul trampolino grande di Oslo Holmenkollen, teatro della terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Decimo successo individuale nel circuito maggiore per la 31enne nipponica, che torna sul gradino più alto del podio a distanza di due anni dall’ultima volta (14 gennaio 2024 a Sapporo) centrando anche la prima top3 dell’inverno. Ito, brillante soprattutto in qualificazione nei giorni scorsi sul mitico Large Hill di Holmenkollen, si è imposta recuperando tre posizioni nella seconda serie e precedendo di mezzo punto la connazionale Nozomi Maruyama (leader dopo il primo salto), che ha visto sfumare così in maniera beffarda il successo proprio come in gara-1 (in quel caso venendo superata da Nika Prevc). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci, doppietta giapponese in gara-2 a Oslo. Vince Yuki Ito, discreta Sieff Articoli correlati Salto con gli sci: Ito e Maruyama davanti a Oslo, passano Sieff e ZanitzerDoppietta giapponese nella qualificazione della gara femminile dal trampolino normale di Oslo. Salto con gli sci, Nika Prevc la spunta in gara-1 a Oslo su Maruyama. Sieff entra nelle 15Nika Prevc si complica la vita ma vince in rimonta la prima delle due gare individuali femminili previste questo weekend sul trampolino grande di... Contenuti e approfondimenti su Vince Yuki Ito Temi più discussi: Salto con gli sci: Ito e Maruyama davanti a Oslo, passano Sieff e Zanitzer; Salto con gli sci: a Oslo succede di tutto. Vince Deschwanden, Domen Prevc fuori nella prima serie!; Salto con gli sci, a Oslo le saltatrici ritrovano il contesto del primo grande passo in avanti; Salto con gli sci | Ito e Maruyama davanti a Oslo passano Sieff e Zanitzer. Salto con gli sci, doppietta giapponese in gara-2 a Oslo. Vince Yuki Ito, discreta SieffYuki Ito riscatta il deludente 11° posto di ieri e centra il bersaglio grosso in gara-2 sul trampolino grande di Oslo Holmenkollen, teatro della ... oasport.it Salto con gli sci: Ito e Maruyama davanti a Oslo, passano Sieff e ZanitzerDoppietta giapponese nella qualificazione della gara femminile dal trampolino normale di Oslo. Sull'HS134 norvegese al comando c'è Yuki Ito, che salta ... oasport.it VIDEO - Ancora lui, ancora il vice campione olimpico per il quinto podio stagionale in CdM, 2° nella discesa di Courchevel a 9 centesimi da Vincent Kriechmayr. Ecco la gara di un Franzoni ancora da sogno: telecronaca del duo Filicic-Varettoni (video Eurospo facebook