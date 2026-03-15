Nelle ultime ore è arrivata la comunicazione ufficiale: Adam Obert, difensore slovacco del Cagliari, non prenderà parte alla prossima partita di Serie A. L'espulsione durante la gara contro il Pisa, in cui è stato sanzionato con un secondo cartellino giallo, ha determinato la sua assenza. La decisione è stata confermata poco fa e riguarda il prossimo turno del campionato italiano.

Adam Obert non sarà della partita. Il difensore slovacco del Cagliari, espulso nella sconfitta odierna contro il Pisa per doppio giallo, dovrà saltare il prossimo turno di Serie A. Il Napoli andrà in Sardegna per la 30ª giornata con una squadra alla quale mancherà un elemento importante della retroguardia. Obert espulso: il doppio giallo che costa caro. La partita di oggi è stata una débâcle per i sardi. Il Pisa ha demolito il Cagliari con un perentorio 3-1, e nel trambusto di questa sconfitta sonora è arrivato anche il cartellino rosso per lo slovacco. Due ammonizioni nel giro di pochi minuti hanno deciso il destino di Obert: out per squalifica, una sfortuna che si aggiunge a una giornata da dimenticare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Salta il match!”: Napoli, arriva la notizia proprio in queste ore

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