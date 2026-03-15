Salerno piange Giulio Basile detto Guidone aveva 31 anni | i funerali a Pastena

A Salerno si tengono i funerali di Giulio Basile, conosciuto come Guidone, morto a 31 anni. Era membro del team Grassi Junior di Positano. La comunità piange la sua scomparsa e oggi le attività e i collegamenti tra Amalfi, Salerno e altre destinazioni sono sospesi in segno di lutto. La cerimonia si svolge a Pastena.

Il messaggio di cordoglio di Nuova Gioventù Balnea: “Tutta l’associazione si stringe con affetto attorno a Michele Liguori e alla sua famiglia, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze” Lutto a Salerno per la scomparsa di Giulio Basile (detto Guidone). Aveva solo 31 anni e faceva parte del team Grassi Junior di Positano, che ha sospeso i collegamenti per Amalfi, Salerno, tutte le destinazioni e tutte le attività per oggi in segno di lutto. Lascia la mamma Anna, il papà Salvatore, il fratello Vincenzo, la sorella Elena e tutti i familiari e amici. Le esequie saranno celebrate questa mattina, alle ore 13.15, presso la Chiesa del Volto Santo nel quartiere Pastena. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Salerno piange l'imprenditore Fabrizio Scaramella: i funerali nel centro storico

Salerno piange Bella, la cagnolina che aveva paura dei temporali: il legame speciale con IlariaSalerno saluta Bella, la cagnolina randagia dal cuore fragile che aveva imparato a convivere con la paura, trovando rifugio dove poteva e conforto...