Salento la lite per un?auto finisce a colpi di fucile | un ferito

A Montesano Salentino, sabato mattina, due persone si sono affrontate a causa di una richiesta di risarcimento che è degenerata in violenza. Durante la colluttazione, uno dei coinvolti è stato colpito con colpi di fucile. La lite, iniziata per vecchi rancori, si è conclusa con una persona ferita e l’intervento delle forze dell’ordine.

Una richiesta di risarcimento che si trasforma in violenza. Sabato mattina, a Montesano Salentino, uno scontro, nato pare per vecchi rancori mai sopiti, è culminato con il ferimento di un giovane di 31 anni, colpito prima da una mazza da baseball e poi da un proiettile esploso da un fucile ad aria compressa. La miccia era stata accesa nei giorni scorsi quando un 39enne del posto, durante un alterco, avrebbe centrato con una pietra l’auto di un conoscente. Sabato il chiarimento: il proprietario della vettura, insieme al figlio, si è presentato alla porta del presunto responsabile per esigere il pagamento dei danni. Quello che doveva essere un tentativo di chiarimento è però degenerato in pochi istanti all'interno dell'abitazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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