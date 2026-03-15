A poco più di un mese dal crollo dell'Arco degli innamorati, avvenuto tra il 14 e il 15 febbraio, si svolge una gara di idee per ricostruirlo. Il maltempo e il mare hanno causato danni significativi a uno dei simboli più riconoscibili della costa salentina. La comunità e le autorità stanno cercando soluzioni per ripristinare il monumento. La gara coinvolge professionisti e cittadini interessati a contribuire alla ricostruzione.

È passato poco più di un mese da quella notte - tra il 14 e il 15 febbraio - in cui il mare e il maltempo hanno cambiato il volto di uno dei luoghi più iconici della costa salentina. L' Arco degli Innamorati di Torre Sant'Andrea, nel territorio di Melendugno, si è spezzato sotto la forza delle mareggiate, crollando su se stesso dopo anni in cui aveva incorniciato l'orizzonte e le fotografie di migliaia di visitatori. Per chi conosce quel tratto di costa, la sua assenza è diventata immediatamente evidente: una finestra naturale sul mare, che per decenni aveva definito il paesaggio, improvvisamente non c'era più. Il crollo dell'arco non è stato soltanto la perdita di una formazione geologica suggestiva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, gara di idee per ricostruire l'Arco degli innamorati ad u mese dal crollo

Articoli correlati

Salento, un laboratorio di idee per far tornare l?Arco degli innamoratiÈ passato poco più di un mese da quella notte - tra il 14 e il 15 febbraio - in cui il mare e il maltempo hanno cambiato il volto di uno dei luoghi...

Addio all’«arco degli innamorati» nel Salento, il crollo nella notte di San Valentino: com’è ridotto adesso – FotoL’arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno, conosciuto come Arco dell’Amore, si è sbriciolato completamente in mare.

Altri aggiornamenti su Salento gara di idee per ricostruire...

Argomenti discussi: LECCE - Di Francesco e la ricetta anti-Napoli: Non voglio una squadra remissiva ma aggressiva; Rullo: Napoli-Lecce, per gli azzurri sarà difficile. La difesa del Lecce regge bene.

Salento, un laboratorio di idee per far tornare l’Arco degli innamoratiÈ passato poco più di un mese da quella notte - tra il 14 e il 15 febbraio - in cui il mare e il maltempo hanno cambiato il volto di uno dei luoghi più iconici della ... quotidianodipuglia.it