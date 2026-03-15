Salento gara di idee per ricostruire l' Arco degli innamorati ad u mese dal crollo Video

Nel Salento, a poco più di un mese dal crollo dell'Arco degli innamorati, si sono aperte le iscrizioni per una gara di idee finalizzata a ricostruirlo. La notte tra il 14 e il 15 febbraio, il mare e il maltempo hanno provocato il crollo di uno dei simboli più noti della zona. Le autorità hanno annunciato il bando per i progetti di ricostruzione.

È passato poco più di un mese da quella notte - tra il 14 e il 15 febbraio - in cui il mare e il maltempo hanno cambiato il volto di uno dei luoghi più iconici della costa salentina. L' Arco degli Innamorati di Torre Sant'Andrea, nel territorio di Melendugno, si è spezzato sotto la forza delle mareggiate, crollando su se stesso dopo anni in cui aveva incorniciato l'orizzonte e le fotografie di migliaia di visitatori. Per chi conosce quel tratto di costa, la sua assenza è diventata immediatamente evidente: una finestra naturale sul mare, che per decenni aveva definito il paesaggio, improvvisamente non c'era più. Il crollo dell'arco non è stato soltanto la perdita di una formazione geologica suggestiva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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