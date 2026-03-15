Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci conquista la prima serata di Canale 5 grazie a Stasera che sera! un concerto-evento per cantare, ballare e riflettere. Il cantante napoletano è l’uomo del momento grazie ad uno show che è molto più di un semplice live, ma si trasforma in una festa e in un viaggio attraverso la musica italiana e la sua straordinaria carriera con tanti ospiti, amici e storie di vita. Ad aprire il concerto, non a caso, è Sabrina Ferilli, attrice e amica dell’artista. Renato Zero è immenso. Voto: 10. Un uomo e un artista immenso: Renato Zero è fra gli ospiti più straordinari di Sal Da Vinci – Stasera che sera! Quando sale sul palco accanto al padrone di casa l’aria cambia e Piazza del Plebiscito esplode. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci – Stasera che sera!, pagelle del 14 marzo: Renato Zero è immenso (10), il duetto padre-figlio emoziona (9)

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Sal Da Vinci SI COMMUOVE DOPO AVER CANTATO CON Renato Zero MOMENTO EMOZIONANTE! #live

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