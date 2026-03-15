Sabato 14 marzo, in televisione, Sal Da Vinci è apparso simultaneamente su due reti nazionali con la stessa canzone. La scena, durata alcuni minuti, ha sorpreso gli spettatori e rappresenta un episodio eccezionale nel panorama televisivo italiano. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo all’evento, che ha generato molta curiosità tra il pubblico.

Sabato 14 marzo la televisione italiana ha vissuto una scena rarissima, quasi surreale. Per alcuni minuti Sal Da Vinci è apparso contemporaneamente sulle due principali reti generaliste del Paese, con la stessa canzone. Chi faceva zapping tra Rai1 e Canale 5 ha avuto la sensazione di assistere a una sorta di trasmissione “a reti unificate ”, con Rossetto e Caffè che risuonava quasi nello stesso istante su entrambe le emittenti. Il cantante, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, era infatti ospite della trasmissione Sanremo Top su Rai1 mentre su Canale 5 veniva trasmesso il suo concerto registrato mesi fa. Fin qui nulla di straordinario: era noto da giorni che l’artista sarebbe apparso nella stessa serata su entrambe le reti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sal Da Vinci, impossibile! È successo davvero questa sera in tv. Sdoppiato

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