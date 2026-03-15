Sabato 14 marzo, durante la serata televisiva, Sal Da Vinci ha interpretato lo stesso brano su Rai 1 e Canale 5 contemporaneamente, creando un episodio insolito. L’evento ha attirato l’attenzione di chi seguiva entrambe le reti, che si sono trovate a confrontare due trasmissioni con lo stesso artista in contemporanea. La situazione ha suscitato curiosità tra il pubblico e i commentatori televisivi.

Sal Da Vinci protagonista su due reti nello stesso momento. La serata televisiva di sabato 14 marzo ha regalato agli spettatori un episodio decisamente insolito. Protagonista assoluto Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026, che si è ritrovato – di fatto – a essere in onda contemporaneamente su Rai1 e su Canale 5. Una situazione già nota agli addetti ai lavori, ma che in televisione ha creato un effetto quasi surreale per il pubblico che stava seguendo la prima serata. Chi ha fatto zapping tra i due canali si è infatti trovato davanti a una scena davvero curiosa. La coincidenza delle due esibizioni. Su Canale 5 andava in onda il concerto di Sal Da Vinci, registrato alcuni mesi fa e riproposto in prima serata dopo il grande successo ottenuto dal cantante a Sanremo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sal Da Vinci canta lo stesso brano su Rai 1 e Canale 5 nello stesso momento: il curioso “duello” televisivo

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