Sal Da Vinci a reti unificate canta Rossetto e Caffè su Rai 1 Canale 5 contemporaneamente

Sabato 14 marzo, Sal Da Vinci ha cantato la canzone Rossetto e Caffè contemporaneamente su Rai 1 e Canale 5, con la trasmissione Sanremo Top su Rai 1 e il suo concerto in diretta su Canale 5. Si tratta di un episodio insolito, in cui il cantante è stato visibile su due reti in contemporanea durante la stessa serata.

Un caso più unico che raro nella serata di sabato 14 marzo, con Sal Da Vinci che canta Rossetto e Caffè "a reti unificate", a Sanremo Top su Rai1 e su Canale 5, dove andava in onda il suo concerto. Una sincronizzazione che non può essere casuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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