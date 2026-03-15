Saint Laurent Calypso | pelle martellata design e prezzo

Saint Laurent presenta la nuova borsa Calypso, realizzata in pelle martellata con un design essenziale e minimale. Il prodotto è disponibile in diverse varianti di colore e viene venduto a un prezzo elevato, che riflette il marchio di lusso. L'articolo contiene link di affiliazione e potrebbe generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del quilting: pelle martellata e struttura ‘cuscino’ della Calypso. La borsa Saint Laurent Calypso si distingue per una lavorazione che fonde tradizione sartoriale ed estetica contemporanea. Il punto focale è la finitura in pelle con effetto martellato, una tecnica che conferisce al materiale un aspetto vissuto e texture unica, tipica della collezione. Questa scelta non è puramente decorativa; l’effetto crinkle aggiunge profondità visiva e resistenza alle pieghe indesiderate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saint Laurent Calypso: pelle martellata, design e prezzo Articoli correlati Leggi anche: Saint Laurent Biker ‘Motorcycle’: pelle, heritage e prezzo Leggi anche: Saint Laurent Shopping ‘Le 5 À 7 Bea’: Pelle, Icona e Prezzo