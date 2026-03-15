Saint Laurent Blazer ‘Yves’ | il potere del verde paisley

Un nuovo blazer di Saint Laurent, chiamato ‘Yves’, utilizza un motivo paisley verde che richiama l’attenzione. Il capo viene descritto come un esempio di design audace e distintivo. La giacca è stata presentata come parte della collezione di alta moda e si distingue per il suo colore e il motivo decorativo. La notizia include anche una nota di trasparenza riguardo ai link di affiliazione presenti nell’articolo.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice Yves: come il verde paisley trasforma il classico. Quando si analizza un capo di alta moda, la vera sfida non risiede nel semplice rispetto delle regole sartoriali, ma nella capacità di sovvertirle con eleganza. Il blazer ‘Yves’ di Saint Laurent rappresenta esattamente questo paradosso: mantiene la struttura rigorosa tipica della casa francese, ma introduce un elemento visivo che rompe la monotonia del nero assoluto che spesso caratterizza l’estetica YSL. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saint Laurent Blazer ‘Yves’: il potere del verde paisley Articoli correlati Leggi anche: Saint Laurent Felpa Con Cappuccio ‘saint Laurent’: Pro e … Leggi anche: Saint Laurent T-shirt ‘saint Laurent Reverse’: La verità Contenuti utili per approfondire Saint Laurent Blazer Argomenti discussi: Corpo magrissimo domina le sfilate A/I 2026-27: nuovo status symbol. Yves Saint Laurent, cinque parole per capire la sua modaUna copertina floreale, tema che Yves Saint Laurent amava molto. Un titolo intrigante: YSL Lexicon. An ABC of the fashion, life and inspirations of Yves Saint Laurent. Seguono, per la gioia di tutti ... vogue.it La storia di Yves Saint LaurentLa storia di Yves Saint Laurent affonda le radici all'inizio degli anni Sessanta e le creazioni del suo fondatore diventano ben presto iconiche. In questo modo la carriera di Yves Saint Laurent spicca ... harpersbazaar.com