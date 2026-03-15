Safari umani | 3 indagati manager e fanatico pagavano

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sui cosiddetti safari umani durante l’assedio di Sarajevo. Attualmente, ci sono tre persone indagate, tra cui un manager e un individuo descritto come fanatico, che sono accusate di omicidio volontario continuato. L’inchiesta si sta ampliando e si concentra sui ruoli di questi soggetti nel contesto delle operazioni coinvolte.

L’inchiesta della Procura di Milano sui cosiddetti safari umani durante l’assedio di Sarajevo si allarga, portando a tre il numero totale degli indagati per omicidio volontario continuato. Oltre all’ex autotrasportatore friulano già noto, emergono ora un facoltoso manager lombardo e un cittadino del centro Italia, entrambi accusati di aver pagato per uccidere civili inermi. Le indagini guidate dal pm Alessandro Gobbis e dal procuratore Marcello Viola stanno ricostruendo una rete criminale che operava tra Milano e Trieste, utilizzando codici come arcieri per i tiratori e definendo le vittime come cervi. Un conoscente ha riferito agli inquirenti che l’imprenditore si vantava delle sue spedizioni descrivendole come viaggi adrenalinici fatti per provare l’emozione di uccidere donne e bambini nelle strade sotto assedio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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