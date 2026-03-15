Al Cinema San Michele si tiene una proiezione dedicata a Sacro Cuore con il titolo

SACRO CUORE – IL SUO REGNO NON AVRÀ MAI FINE. Programmazione Venerdì 20 marzo ore 18:30 Sabato 21 marzo ore 18:30 Domenica 22 marzo ore 18:3 IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sacro Cuore – Il suo regno non avrà mai fine al Cinema San Michele

Articoli correlati

"Sacro Cuore. Il Suo Regno non avrà mai fine". Ora anche in Italia il film religioso campione d'incassi in Francia. Un segno sorprendente in controtendenzaUn ritorno al cuore del Cristianesimo che viene da una nazione fino ad oggi famosa per l'abbandono della fede cristiana: la Francia, dove oggi però...

Leggi anche: Al cinema in settimana: da “Sacro Cuore” a “Lo chiamavano Jeeg Robot”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sacro Cuore

Temi più discussi: Sacro Cuore - Il suo Regno non Avrà mai Fine; Il docufilm sul Sacro Cuore che batte i kolossal al botteghino; Il cuore che ha tanto amato il mondo; Sacro cuore, il film sulle apparizioni a Santa Margherita Alacoque al cinema Jolly di San Rocco. Tutti gli orari.

Sacro Cuore - Il Suo Regno non avrà mai fineSacro Cuore Il Suo Regno non avrà mai fine, scheda del film di Steven e Sabrina Gunnell, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, in TV e i ... comingsoon.it

Grande successo a Nettuno per la prima nazionale di Sacro Cuore: il suo regno non avrà mai fine.La città di Nettuno ha vissuto una serata indimenticabile con la proiezione del documentario Sacro Cuore, presentato da Dominus Production e realizzato dai registi Sabrina e Steven Gunnell. L’evento ... ilgranchio.it

Visita pastorale alla Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo” Messa con #PapaLeoneXIV Domani #15marzo ore 17 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #Quaresima #Roma @diocesidiro facebook

Visita pastorale alla Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo” Messa con #PapaLeoneXIV Domani #15marzo ore 17 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #Quaresima #Roma @diocesidiro x.com