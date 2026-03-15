Sacai Denim Mini | Rouches Asimmetria e Prezzo

Il Sacai Denim Mini presenta dettagli come ruches e linee asimmetriche, evidenziando un design particolare. La gonna è di dimensioni ridotte e si distingue per le sue proporzioni insolite. Il prezzo di vendita è stato comunicato e il prodotto è disponibile attraverso canali di vendita online. Questo articolo include anche link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza influire sui costi dell'acquirente.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La fattura dei rouches: come la piega drappeggiata trasforma il denim. L’analisi tecnica di questo abito Sacai si concentra su un dettaglio che definisce l’intera estetica del capo: i rouches applicati nella parte posteriore. A differenza delle pieghe semplici, queste strutture sono realizzate con una precisione chirurgica che trasforma la rigidità tipica del tessuto in morbidezza controllata. Il risultato è una silhouette asimmetrica che non segue le convenzioni della moda tradizionale, ma impone una nuova geometria al corpo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sacai Denim Mini: Rouches, Asimmetria e Prezzo Articoli correlati Leggi anche: Maison Margiela Gonna Denim: Spacchi, Asimmetria e Prezzo Leggi anche: The Attico Gonna Mini: Denim, tasche e prezzo stracciato