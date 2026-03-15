Sabatini ha commentato la partita tra Inter e Atalanta, concentrandosi sulla prestazione dei nerazzurri. Durante un intervento su Youtube, ha sottolineato come Chivu abbia avvertito la pressione e ha osservato che la squadra non ha reagito dopo la sconfitta contro il Bodo. La sfida di San Siro si è conclusa con un pareggio, secondo il suo punto di vista.

Inter News 24 Sabatini, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato così della sfida pareggiata a San Siro tra Inter e Atalanta: le sue parole. Il pareggio interno contro l’Atalanta ha lasciato strascichi pesanti in casa Inter, non solo per le polemiche arbitrali, ma anche per l’atteggiamento dell’ambiente e le scelte tattiche. Sandro Sabatini, intervenuto sui propri canali, ha analizzato con estrema schiettezza il momento delicato della squadra di Cristian Chivu, evidenziando una preoccupante mancanza di reazione dopo la delusione europea contro il BodoGlimt. Il giornalista ha puntato il dito anche contro i fischi piovuti dalle tribune di San Siro, giudicandoli controproducenti per il clima attorno alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini analizza così Inter Atalanta: «Chivu avverte la pressione. Perché la squadra non ha avuto una reazione dopo la caduta contro il Bodo?»

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