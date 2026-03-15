L’attore canadese ha fatto un’apparizione a sorpresa nello studio del SNL, dove ha presentato Harry Styles. Tra pochi giorni uscirà nelle sale con il film

L'attore canadese, tra pochi giorni protagonista nei cinema con L'ultima missione - Project Hail Mary, è tornato nello studio del popolare show. Harry Styles è tornato a condurre il Saturday Night Live e, per l'occasione, ha potuto contare sul sostegno a sorpresa di Ryan Gosling. L'attore canadese, infatti, ha ricambiato il favore ricevuto una settimana fa nello Studio 8H. L'apparizione di Gosling al SNL Il protagonista dell'atteso L'Ultima Missione: Project Hail Mary (di cui potete leggere la nostra recensione) ha infatti partecipato allo show televisivo per presentare la star della musica prima della sua performance dal vivo del brano Dance No More, tratto dall'album Kiss All The Time. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Gosling appare a sorpresa al SNL per presentare Harry Styles

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