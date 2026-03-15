Russia Tajani | Mantenere le sanzioni

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che le parole del ministro dell’Interno riguardo alla decisione di Trump di allentare le sanzioni sulla Russia sono semplicemente una sua opinione e che non intende commentare ulteriormente. La questione delle sanzioni russe resta al centro del dibattito politico, ma in questa occasione si limita a sottolineare la libertà di opinione degli esponenti politici.

ROMA – “Le parole di Salvini sulla decisione di Trump di allentare le sanzioni alla Russia sul petrolio? È la sua opinione, non devo commentare. Io ho già detto quello che penso”. Così ha risposto ai cronisti Antonio Tajani, vice premier e segretario di Forza Italia, lasciando la stazione Tiburtina, al termine della conferenza stampa ‘Una Freccia per il Sì’. Mantenere le sanzioni con la Russia? “Assolutamente sì – aveva detto in precedenza Tajani – L’Italia è stata tra i Paesi promotori delle sanzioni alla Russia per spingere Mosca ad arrivare a un cessate il fuoco. Noi vogliamo anche che lì” in Ucraina “la guerra finisca il prima possibile,... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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