Russia e Cina sono da tempo alleate dell’Iran, sostenendo il paese in vari ambiti. La guerra, in ogni sua forma, si dimostra imprevedibile e difficile da controllare, come si sta verificando nel conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran. Le dinamiche tra queste nazioni continuano a evolversi, mentre gli eventi sul campo si susseguono senza sosta.

La guerra è sempre il regno dell’imprevedibile. Nessun piano di guerra regge alle prime cannonate. Questo sta capitando anche nel conflitto tra Israele e Usa da un lato, e Iran, dall’altro. I dibattiti circa la possibilità di una rapida conclusione del conflitto sono confinati ai discorsi propagandistici, specie del presidente americano. Dal canto suo, è più che chiaro che i dirigenti iraniani abbiano tutto l’interesse ad un prolungamento della guerra, data la volatilità dell’opinione pubblica americana da un lato, e dagli alleati tradizionali degli Stati Uniti, dall’altro. La loro opposizione si accrescerà a mano a mano che si prolungherà la guerra e, in particolare, il blocco dello Stretto di Hormuz che sottrae al mercato mondiale non solo le risorse petrolifere iraniane, ma gran parte di quelle degli Stati del Golfo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Russia e Cina, gli amici da tempo sereno dell’Iran. L’analisi di Jean

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