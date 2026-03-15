Rullo agricolo | tragedia a Brugnera muore a 55 anni

Un uomo di 55 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto nelle sue proprietà a San Cassiano di Brugnera. Secondo quanto si è appreso, l’incidente ha coinvolto un rullo agricolo durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima si chiamava Meris Corazza.

La vita di Meris Corazza si è spenta a soli 55 anni in seguito a un tragico evento verificatosi nelle pertinenze della sua proprietà a San Cassiano di Brugnera. L’imprenditore agricolo ha subito uno schiacciamento toracico causato da un rullo agricolo, venendo poi trasportato in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone dove non è sopravvissuto. L’accaduto ha mobilitato immediatamente i soccorsi, con l’intervento coordinato di ambulanza, automedica ed elisoccorso insieme ai vigili del fuoco sul luogo dell’incidente. La moglie Meri fu la prima a scoprire il marito bloccato sotto il mezzo pesante, scatenando una catena di eventi che ha portato alla morte dell’uomo poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rullo agricolo: tragedia a Brugnera, muore a 55 anni Articoli correlati Travolto dal rullo del macchinario agricolo: muore a 55 anniBRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente... Leggi anche: Tragedia sul lavoro, operaio di 55 anni muore schiacciato da struttura metallica Una raccolta di contenuti su Rullo agricolo Temi più discussi: Imprenditore agricolo muore schiacciato da un rullo nel suo podere a Brugnera; Travolto dal rullo del macchinario agricolo: muore a 55 anni; Tragedia nei campi a Brugnera: schiacciato da un macchinario agricolo, muore a 55 anni; Tragedia a Brugnera, muore un 55enne schiacciato da un macchinario agricolo. Travolto dal rullo del macchinario agricolo: muore a 55 anniBRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre stava operando sotto ... ilgazzettino.it 55enne friulano muore schiacciato da un mezzo agricolo: chi è la vittimaTragedia a Brugnera: Meris Corazza, 55 anni, muore schiacciato da un trattore con rullo nel terreno di casa. Inutili i soccorsi. nordest24.it Schiacciato da un rullo agricolo del peso di circa un quintale. L’imprenditore agricolo Meris Corazza, 55 anni di Brugnera, è morto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, poco dopo aver varcato le porte del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli facebook Non ce l'ha fatta Meris Corazza, 55 anni, schiacciato da un rullo agricolo nel giardino della sua casa a Brugnera. L’uomo, trovato in arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto ma non ha mai risposto alle manovre salvavita x.com